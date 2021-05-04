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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 00:53
ВIВ написав:ingtrans
В общем через поддержку выяснил
Рекомендую ще звернутися у службу такі для отримання експертного висновку, можливо ваша операція не "розписана", а "вписана" або "приписана" на повний місяць (це важливо!).
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