RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1936193719381939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 00:53

  ВIВ написав:ingtrans
В общем через поддержку выяснил

Рекомендую ще звернутися у службу такі для отримання експертного висновку, можливо ваша операція не "розписана", а "вписана" або "приписана" на повний місяць (це важливо!).
klug
 
Повідомлень: 5712
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1936193719381939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9470, 9471, 9472
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94716 11485982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 21:23
newbie
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4755, 4756, 4757
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47567 6019262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 18:23
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 786, 787, 788
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7870 1768270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 17:19
Gost2013

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19381)
05.05.2021 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.