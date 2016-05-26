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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1936193719381939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 261
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 00:53

  ВIВ написав:ingtrans
В общем через поддержку выяснил

Рекомендую ще звернутися у службу такі для отримання експертного висновку, можливо ваша операція не "розписана", а "вписана" або "приписана" на повний місяць (це важливо!).
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:18

  ingtrans написав:
  ВIВ написав:
  ingtrans написав:о есть просто еще не было проводки

Проводка была, в выписке операция есть в апреле.
Тут какой-то "эксклюзивный" термин - "не расписана по счету" :)

Вы в какой выписке смотрите? Говорят разницу между проведенными и не проведенными платежами видно только в старом ИБ. В новом ИБ и в приложении не видно, какие платежи проведены, а какие нет. Но вообще те 3 дня очень напоминают обычную проводку.

у меня в о-приложении сейчас видны только не "расписанные" операции. Кто-то выше подтвердил, что у него также.
Да, нерасписанные - это 99% они имели в виду не проведенные по счету. И раньше люди это называли предавторизацией, пока не появились разные этеры :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:28

Re: Идея Банк

  Ромасик написав:Кто-то выше подтвердил, что у него также.

Да вроде никто больше не подтверждал. Советовали идти в старый ИБ.
ingtrans
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