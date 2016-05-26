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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 00:53
ВIВ написав:ingtrans
В общем через поддержку выяснил
Рекомендую ще звернутися у службу такі для отримання експертного висновку, можливо ваша операція не "розписана", а "вписана" або "приписана" на повний місяць (це важливо!).
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klug
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:18
ingtrans написав: ВIВ написав: ingtrans написав:
о есть просто еще не было проводки
Проводка была, в выписке операция есть в апреле.
Тут какой-то "эксклюзивный" термин - "не расписана по счету"
Вы в какой выписке смотрите? Говорят разницу между проведенными и не проведенными платежами видно только в старом ИБ. В новом ИБ и в приложении не видно, какие платежи проведены, а какие нет. Но вообще те 3 дня очень напоминают обычную проводку.
у меня в о-приложении сейчас видны только не "расписанные" операции. Кто-то выше подтвердил, что у него также.
Да, нерасписанные - это 99% они имели в виду не проведенные по счету. И раньше люди это называли предавторизацией, пока не появились разные этеры
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Ромасик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:28
Ромасик написав:
Кто-то выше подтвердил, что у него также.
Да вроде никто больше не подтверждал. Советовали идти в старый ИБ.
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ingtrans
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