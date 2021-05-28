Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 тра, 2021 22:28
Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема
Додано: Вів 25 тра, 2021 08:53
Додано: Чет 27 тра, 2021 08:53
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:26
cohan слухи, которые пока ничем не были подкреплены. Видимо много хотят за банку.
Додано: Суб 29 тра, 2021 08:42
Re: Идея Банк
Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?
Додано: Суб 29 тра, 2021 08:43
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