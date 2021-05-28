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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1939194019411942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 22:28

Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 08:53

  Amethyst написав:Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема :lol:


в райдузі 7 кольорів, які ще дві карти забули? :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 08:53

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема :lol:


в райдузі 7 кольорів, які ще дві карти забули? :mrgreen: :mrgreen:


ну Альфа Рэд же

так и не понял - Альфа Идею уже приватизировала или только слухи?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:26

cohan слухи, которые пока ничем не были подкреплены. Видимо много хотят за банку.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:42

Re: Идея Банк

Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?
1finanсier
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Повідомлень: 286
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:43

  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?

Якщо МСС код 4900 то ні, він є в винятках.
miltador
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  #<1 ... 1939194019411942
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