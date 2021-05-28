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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 тра, 2021 22:28
Ну да, па Блю КБ нема.
Вот по Белой, Зелёной, Корич-й, Фиол-й КБ есть, а по Блю нема
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Додано: Чет 27 тра, 2021 08:53
ну Альфа Рэд же
так и не понял - Альфа Идею уже приватизировала или только слухи?
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cohan
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:26
cohan слухи, которые пока ничем не были подкреплены. Видимо много хотят за банку.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 08:42
Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?
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1finanсier
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Додано: Суб 29 тра, 2021 08:43
1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?
Якщо МСС код 4900 то ні, він є в винятках.
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miltador
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:51
miltador написав: 1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, за комуналку окешбечується платежі по О'картці?
Якщо МСС код 4900 то ні, він є в винятках.
А 4814 тут тоже в исключениях?
Можно открыть виртуальную О-Карту без посещения отделения?
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Суб 29 тра, 2021 00:36
s0v7a
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