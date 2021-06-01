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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 тра, 2021 23:55
Bosstone написав:
если закрыть и через пару месяцев по новой заказать, не поможет получить лимит?
Как повезёт.
Мне после передёргивания налили 10к, а коллеге - нет.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:03
Кишмиш прилетел.
На фоне последних "грустных" новостей из кишмишных банков - пшеки пока выглядят таким островком стабильности и надежности.
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:31
Ще й підвищений - зашло 402,70
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Отмена - на залишку було 20коп.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:28
Добрый день.
В связи с закрытием Укрсиба подскажите пожалуйста
1. Алгоритм открытия карт
2. КБВ и Окарту за раз можно открыть?
3. От страховки надо отказываться?
4. Когда РД?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48
Flamingo написав: Maksi2 написав: mustbe написав:
Очевидно же - чтобы получить вдвое больше кешбека )
Ну тоді перефразую, що є такого в О-карті, чого немає в КБО?
О.карта лучше не тем что у нее есть, а тем чего у нее нет, а у кбо есть
Очевидно же что тем, что у О.карты нет комиса 25 если на 1 число по карте есть долг.
От этого не станет "вдвое больше кешбека".
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Додано: Вів 01 чер, 2021 18:57
Maksi2 написав:
От этого не станет "вдвое больше кешбека".
А вопрос об этом? Ну это тоже элементарно - при наличии только о.карты -максимальный кэшбек 402.5 чистыми, а при наличии еще и КБО - ровно в два раза больше. Все остальное в ваших руках
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:30
Flamingo написав: Maksi2 написав:
От этого не станет "вдвое больше кешбека".
А вопрос об этом? Ну это тоже элементарно - при наличии только о.карты -максимальный кэшбек 402.5 чистыми, а при наличии еще и КБО - ровно в два раза больше. Все остальное в ваших руках
Без комуналки сложно прокрутить их обеих.
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cohan
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