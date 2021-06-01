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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 23:55

  Bosstone написав:если закрыть и через пару месяцев по новой заказать, не поможет получить лимит?

Как повезёт.
Мне после передёргивания налили 10к, а коллеге - нет.
Лотерея
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:03

Re: Идея Банк

Кишмиш прилетел.
На фоне последних "грустных" новостей из кишмишных банков - пшеки пока выглядят таким островком стабильности и надежности.
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:31

Ще й підвищений - зашло 402,70.

Отмена - на залишку було 20коп. :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:28

Идея

Добрый день.
В связи с закрытием Укрсиба подскажите пожалуйста
1. Алгоритм открытия карт
2. КБВ и Окарту за раз можно открыть?
3. От страховки надо отказываться?
4. Когда РД?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:
  mustbe написав:Очевидно же - чтобы получить вдвое больше кешбека )

Ну тоді перефразую, що є такого в О-карті, чого немає в КБО?

О.карта лучше не тем что у нее есть, а тем чего у нее нет, а у кбо есть
Очевидно же что тем, что у О.карты нет комиса 25 если на 1 число по карте есть долг.

От этого не станет "вдвое больше кешбека".
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:57

  Maksi2 написав:От этого не станет "вдвое больше кешбека".

А вопрос об этом? Ну это тоже элементарно - при наличии только о.карты -максимальный кэшбек 402.5 чистыми, а при наличии еще и КБО - ровно в два раза больше. Все остальное в ваших руках ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:30

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:От этого не станет "вдвое больше кешбека".

А вопрос об этом? Ну это тоже элементарно - при наличии только о.карты -максимальный кэшбек 402.5 чистыми, а при наличии еще и КБО - ровно в два раза больше. Все остальное в ваших руках ;)

Без комуналки сложно прокрутить их обеих.
Maksi2
 
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