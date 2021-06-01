RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1943194419451946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:03

Re: Идея Банк

  melkh написав:Подскажите, кто уже давно пользуется картой, если платить Окартой через next окешбечивается этот способ оплаты или нет?

А что Вы через некст собрались платить? Комуналь? Так 4900 в исключениях. Но если вдруК будете платить что-либо другое - то может и окешбечится. Все от МСС зависит. Проверять тут https://obank.com.ua/sites/default/file ... heback.pdf

  cohan написав:а в Окарте окешбечивается?

Нет. Смотреть выше.
  cohan написав:и можно ли КБО всунуть в додаток Сильпо, или будет считать как магазины по 0,5% ?

Можно. И через АТБ-заказ можно. Там, понимаете ли да - МСС идет продуктовых магазинов, но интернет-оплата определяется не по МСС, а по коду терминала, а он в этих видах оплат как раз правильный
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6342
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:50

Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?
Востаннє редагувалось Striker в Сер 02 чер, 2021 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 15.02.20
Подякував: 957 раз.
Подякували: 1782 раз.
 
Профіль
12
7
7
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:51

А опсосы на своих сайтах окешбечиваются или тоже есть исключения?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 14.07.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:57

  melkh написав:А опсосы на своих сайтах окешбечиваются или тоже есть исключения?

Окешбечиваются
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6342
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:20

  Striker написав:Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?

Не сдвигается он никак, тем более с нуля. Ждать можно до скончания времён.
Лучшее решение - передёрнуть.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:22

Re: Идея Банк

Striker написав:Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?
Давали обанк з 0, відмовився. Через місяців 6 звернувся знову через додаток, дали те, що запитував.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 333
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:44

Re: Идея Банк

а кешбек тут где-то виден в додатке, или как у УкрСиба - раз в месяц по итогу?
cohan
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 27.09.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:58

рефералки я так понимаю тут нет?
omb
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 08.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1943194419451946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, omb, ramaz, Квесторе_поверніться і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4818, 4819, 4820
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48190 6140933
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 13:54
Hella
Альфа-Банк 1 ... 9508, 9509, 9510
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95097 11592156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 10:02
lov2108
ОТП БАНК 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6835 1537372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 19:31
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.