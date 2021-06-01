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Идея Банк
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:03
melkh написав:
Подскажите, кто уже давно пользуется картой, если платить Окартой через next окешбечивается этот способ оплаты или нет?
А что Вы через некст собрались платить? Комуналь? Так 4900 в исключениях. Но если вдруК будете платить что-либо другое - то может и окешбечится. Все от МСС зависит. Проверять тут https://obank.com.ua/sites/default/file ... heback.pdf
cohan написав:
а в Окарте окешбечивается?
Нет. Смотреть выше.
cohan написав:
и можно ли КБО всунуть в додаток Сильпо, или будет считать как магазины по 0,5% ?
Можно. И через АТБ-заказ можно. Там, понимаете ли да - МСС идет продуктовых магазинов, но интернет-оплата определяется не по МСС, а по коду терминала, а он в этих видах оплат как раз правильный
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:50
Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?
Востаннє редагувалось Striker
в Сер 02 чер, 2021 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:51
А опсосы на своих сайтах окешбечиваются или тоже есть исключения?
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melkh
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:57
melkh написав:
А опсосы на своих сайтах окешбечиваются или тоже есть исключения?
Окешбечиваются
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Додано: Сер 02 чер, 2021 10:20
Striker написав:
Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?
Не сдвигается он никак, тем более с нуля. Ждать можно до скончания времён.
Лучшее решение - передёрнуть.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 12:22
Striker написав:Кто-то пробовал сдвинуть лимит на О.Карте с 0 через запрос на ГЛ или в отделении банка? Уже где-то год карта полочная и без лимита. Или тут только вариант закрыть и открыть по новой?
Давали обанк з 0, відмовився. Через місяців 6 звернувся знову через додаток, дали те, що запитував.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:44
а кешбек тут где-то виден в додатке, или как у УкрСиба - раз в месяц по итогу?
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:58
рефералки я так понимаю тут нет?
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