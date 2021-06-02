Пробовал платить через ОККО пэй - тогда оно шло как интернет платеж и можно было получать 5% по КБО или О.Кард. Аналогично можно платить через приложение в Сильпо и тоже будет по этим картам 5% грязными.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 16:37
Пробовал платить через ОККО пэй - тогда оно шло как интернет платеж и можно было получать 5% по КБО или О.Кард. Аналогично можно платить через приложение в Сильпо и тоже будет по этим картам 5% грязными.
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:39
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:22
Ребята, подскажите, кто уже давно в теме, а то свинорылы понаежали в ветку)) и с судна Сиббаса поубегали и сейчас не в теме Окарты, сегодня получил карту 2.06, как рассчитывается этих 120 дней, 92 и потом 62 дня льготного периода, кура несла муть, что если потратите 1000 в июне, то до 2.07 надо возратить минимальную сумму и так каждый месяц, муть какая-то, дайте формулу плиз: открыта карта 2.06, потратил 1 к в июне, как далее действовать,используя 120 дней. 92 и потом 62 дня льготного периода чтобы вложиться в льготный период, спс.
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:10
Re: Идея Банк
Юзаючи онлайн треба уважно слідкувати за проводками, які деколи дуже довго, бо коли не проведені, а залити свої на погашення, то потім кешбек вийде 2% замість 5%. Більше того можна і з грейсу вилетіти. Тому в кінці місяця краще не робити покупок перед погашенням. Ще і кешбек колись був по даті покупки, тепер по проводці, а виплачують 1-го, так що якісь кошти підуть як свої.
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:57
Re: Идея Банк
Подскажите, а КБО можно открыть без кредлимита? Интересует кешбек за оплаты в интернете, а официального трудоустройства нет.
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:16
Re: Идея Банк
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