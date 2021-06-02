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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1945194619471948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:37

  Hotab написав:Flamingo , спасибо за ответ.
А не пробовали эти свои две юзать для онлайн- покупки запаса топлива (литры хранятся , не реагируя на изменение цены) , скажем в приложении Авиас, БРСМ или UPG. Даёт там 5% как онлайн-платеж? Или оно идёт как АЗС (и выгодно будет моей белой)?

Пробовал платить через ОККО пэй - тогда оно шло как интернет платеж и можно было получать 5% по КБО или О.Кард. Аналогично можно платить через приложение в Сильпо и тоже будет по этим картам 5% грязными.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:39

  Hotab написав:Получается нельзя на полку, надо на 3 т. потратиться))

Необязательно тратить 3к. Если за месяц оплат меньше, то просто нужно загасить карту в ноль и комисса не будет.

"Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності
заборгованості."
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:22

Ребята, подскажите, кто уже давно в теме, а то свинорылы понаежали в ветку)) и с судна Сиббаса поубегали и сейчас не в теме Окарты, сегодня получил карту 2.06, как рассчитывается этих 120 дней, 92 и потом 62 дня льготного периода, кура несла муть, что если потратите 1000 в июне, то до 2.07 надо возратить минимальную сумму и так каждый месяц, муть какая-то, дайте формулу плиз: открыта карта 2.06, потратил 1 к в июне, как далее действовать,используя 120 дней. 92 и потом 62 дня льготного периода чтобы вложиться в льготный период, спс.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:10

Re: Идея Банк

  Hotab написав:А не пробовали эти свои две юзать для онлай


Юзаючи онлайн треба уважно слідкувати за проводками, які деколи дуже довго, бо коли не проведені, а залити свої на погашення, то потім кешбек вийде 2% замість 5%. Більше того можна і з грейсу вилетіти. Тому в кінці місяця краще не робити покупок перед погашенням. Ще і кешбек колись був по даті покупки, тепер по проводці, а виплачують 1-го, так що якісь кошти підуть як свої.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:57

Re: Идея Банк

Подскажите, а КБО можно открыть без кредлимита? Интересует кешбек за оплаты в интернете, а официального трудоустройства нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:16

Re: Идея Банк

  Oktawa написав:без кредлимита

2% грязными за собственные. Как по мне оно даже того и не стоит.
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