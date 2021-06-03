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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1946194719481949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:25

  melkh написав:Ребята, подскажите, кто уже давно в теме, а то свинорылы понаежали в ветку)) и с судна Сиббаса поубегали и сейчас не в теме Окарты, сегодня получил карту 2.06, как рассчитывается этих 120 дней, 92 и потом 62 дня льготного периода, кура несла муть, что если потратите 1000 в июне, то до 2.07 надо возратить минимальную сумму и так каждый месяц, муть какая-то, дайте формулу плиз: открыта карта 2.06, потратил 1 к в июне, как далее действовать,используя 120 дней. 92 и потом 62 дня льготного периода чтобы вложиться в льготный период, спс.

это не муть, это везде надо вносить минимальный платеж (около 5%). Особенно это заметно при 100-120 днях льготного периода.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:54

Re: Идея Банк

за zakaz.ua online кешбек будет?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:46

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:Без комуналки сложно прокрутить их обеих.

В смысле? Комуналка тут же не окешбечивается.
Ну и опять таки все мы разные. К примеру с того дня как они у мну обе не случилось пока ни одного месяца чтобы НЕ получить все сполна по кишмишу. Каждый месяц каждая карта приносит 402.5

В прямом, без комуналки сложно прокрутить 20 тысяч, если на откатах не сидишь и схем с возвратом налом не имеешь, (фиктивные покупки)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:04

Maksi2 надо иметь ввиду, что все живут на разные доходы и разным составом семьи.. може там траты выше крыши в месяц :)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:03

После кончины Нью кард начал искать хоть какую-то замену. Скажите, а возможно получить о.карту или КБО без кредлимита?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:11

  la9 написав:После кончины Нью кард начал искать хоть какую-то замену. Скажите, а возможно получить о.карту или КБО без кредлимита?

Можна. По О.Картці за свої 2% кешбек за онлайн, по КБО тарифів не знаю)
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:12

  miltador написав:
  la9 написав:После кончины Нью кард начал искать хоть какую-то замену. Скажите, а возможно получить о.карту или КБО без кредлимита?

Можна. По О.Картці за свої 2% кешбек за онлайн, по КБО тарифів не знаю)

А вывод КБ - от 100 грн?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:23

  la9 написав:
  miltador написав:
  la9 написав:После кончины Нью кард начал искать хоть какую-то замену. Скажите, а возможно получить о.карту или КБО без кредлимита?

Можна. По О.Картці за свої 2% кешбек за онлайн, по КБО тарифів не знаю)

А вывод КБ - от 100 грн?

Ручного вывода нет. Кешбэк автоматически выводится в первый рабочий день месяца.
ingtrans
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