melkh написав:Ребята, подскажите, кто уже давно в теме, а то свинорылы понаежали в ветку)) и с судна Сиббаса поубегали и сейчас не в теме Окарты, сегодня получил карту 2.06, как рассчитывается этих 120 дней, 92 и потом 62 дня льготного периода, кура несла муть, что если потратите 1000 в июне, то до 2.07 надо возратить минимальную сумму и так каждый месяц, муть какая-то, дайте формулу плиз: открыта карта 2.06, потратил 1 к в июне, как далее действовать,используя 120 дней. 92 и потом 62 дня льготного периода чтобы вложиться в льготный период, спс.
это не муть, это везде надо вносить минимальный платеж (около 5%). Особенно это заметно при 100-120 днях льготного периода.
Maksi2 написав:Без комуналки сложно прокрутить их обеих.
В смысле? Комуналка тут же не окешбечивается. Ну и опять таки все мы разные. К примеру с того дня как они у мну обе не случилось пока ни одного месяца чтобы НЕ получить все сполна по кишмишу. Каждый месяц каждая карта приносит 402.5
В прямом, без комуналки сложно прокрутить 20 тысяч, если на откатах не сидишь и схем с возвратом налом не имеешь, (фиктивные покупки)