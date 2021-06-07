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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1949195019511952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 16:41

Re: Идея Банк

Ой+, я карту под депозит открываю. В тех тарифах пишут, что пока бесплатно для таких. =)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 17:21

MASolomko Я не пам'ятаю деталей, але якось сам був попав, а замітив аж через декілька місяців, що ідея по десяточці тягла з % по депозиту. Ну але вже давно нічого не відкривав, користуюсь старими напрацюваннями і от зараз якраз активніше, бо інші банки позрізали в цікавих для мене категоріях.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:19

  ingtrans написав:
  clash написав:ingtrans
Ради интереса выполните очистку кэша и памяти приложения на телефоне, чтобы проверить, где хранится эта информация. ИМХО, это Ваш телефон хранит, а не они.

то параноидально -шизоидная "идея" :lol: :lol: :lol:

Не-не, параноидально-шизоидная "идея" - это считать, что это банк у себя хранит эти данные. Но самом собой, то, что у тебя нет паранойи, еще не значит, что за тобой не следят :)

Зображення

Для меня параноидально-шизоидной идеей кажется, что телефон в дебрях системы хранит информацию регистрации после удаления приложения. Это не папки читалок и плееров под закачку в корне диска, которые видно и так. Но каждому свое.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:00

Re: Идея Банк

Подскажите какую тут лучше открыть карту для КБ по онлайн покупкам?
И какие подводные камни по этой карте :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:43

Ну аппка ОБанка у них як була глючна так і залишилась.
Не знаю, чи проблема у всіх, але у мене при її апдейті у аппки злітають дозволи, причому по новій вона їх не запитує. Треба в андроїді вибрати дану аппку і по новому видати їй дозволи.
Ну і абсолютно незрозуміла мені проблема при роботі телефона через WiFi - просто не вдається залогінитись. При переключенні на 4G все починає працювати.
У вікні "Cards" карту не видно, добре що можна з іншого вікна до неї добратись. Історія операцій по карті пуста.
Коротше, все через ж...
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:42

  mephala написав:Подскажите какую тут лучше открыть карту для КБ по онлайн покупкам?
И какие подводные камни по этой карте :roll:


вот тут последние три страницы

камни: меньше 25 грн заработанных сгорают,
а конце кал месяца надо 25 отдать если есть долго и ненаторговал на 3000,
смс - без них не подключится мастерпасс (потом можно отключить)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:31

Re: Идея Банк

  cohan написав:смс - без них не подключится мастерпасс (потом можно отключить)

У кредиток СМС-инфо шаровое
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:23

  she_ne_investor написав:У вікні "Cards" карту не видно, добре що можна з іншого вікна до неї добратись. Історія операцій по карті пуста.
Коротше, все через ж...

те саме...
Ромасик
 
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