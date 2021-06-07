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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 чер, 2021 16:41
Re: Идея Банк
Ой+, я карту под депозит открываю. В тех тарифах пишут, что пока бесплатно для таких. =)
Додано: Нед 06 чер, 2021 17:21
MASolomko Я не пам'ятаю деталей, але якось сам був попав, а замітив аж через декілька місяців, що ідея по десяточці тягла з % по депозиту. Ну але вже давно нічого не відкривав, користуюсь старими напрацюваннями і от зараз якраз активніше, бо інші банки позрізали в цікавих для мене категоріях.
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:19
Для меня параноидально-шизоидной идеей кажется, что телефон в дебрях системы хранит информацию регистрации после удаления приложения. Это не папки читалок и плееров под закачку в корне диска, которые видно и так. Но каждому свое.
Додано: Вів 08 чер, 2021 09:00
Re: Идея Банк
Подскажите какую тут лучше открыть карту для КБ по онлайн покупкам?
И какие подводные камни по этой карте
Додано: Вів 08 чер, 2021 09:43
Ну аппка ОБанка у них як була глючна так і залишилась.
Не знаю, чи проблема у всіх, але у мене при її апдейті у аппки злітають дозволи, причому по новій вона їх не запитує. Треба в андроїді вибрати дану аппку і по новому видати їй дозволи.
Ну і абсолютно незрозуміла мені проблема при роботі телефона через WiFi - просто не вдається залогінитись. При переключенні на 4G все починає працювати.
У вікні "Cards" карту не видно, добре що можна з іншого вікна до неї добратись. Історія операцій по карті пуста.
Коротше, все через ж...
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:42
вот
камни: меньше 25 грн заработанных сгорают,
а конце кал месяца надо 25 отдать если есть долго и ненаторговал на 3000,
смс - без них не подключится мастерпасс (потом можно отключить)
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:31
Re: Идея Банк
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:23
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