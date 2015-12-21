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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27
Кочевник написав:
Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.
А разве это не одно и то же? Просто пополнение через Masterpass у них идет с округлением до гривны в меньшую сторону.
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ingtrans
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Кочевник написав:
Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.
По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.
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malinin007
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