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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1950195119521953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.

А разве это не одно и то же? Просто пополнение через Masterpass у них идет с округлением до гривны в меньшую сторону.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.

По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.
malinin007
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