А разве это не одно и то же? Просто пополнение через Masterpass у них идет с округлением до гривны в меньшую сторону.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27
Re: Идея Банк
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Re: Идея Банк
Додано: Чет 10 чер, 2021 09:55
Ну вообще-то не всегда. И опыт других людей это подтверждает. Я тут описывал кейс когда толкнутая так в последний рабочий день ноября сумма долга (чтобы не платить 25 грн. абонки) в итоге провелась по счету только на второй рабочий день декабря. Поэтому конечно способ не плохой и часто работающий, но далеко не безукоризненный.
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:55
1. В додатку дивлюся суму до погашення.
2. р2р на Укрсиб
3. з Укрсиба СЕП на Ідею.
Все.
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:01
Re: Идея Банк
Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.
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