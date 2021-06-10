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Идея Банк
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27
Кочевник написав:
Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.
А разве это не одно и то же? Просто пополнение через Masterpass у них идет с округлением до гривны в меньшую сторону.
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ingtrans
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
Кочевник написав:
Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.
По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.
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malinin007
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:55
malinin007 написав: Кочевник написав:
Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.
По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.
Ну вообще-то не всегда. И опыт других людей это подтверждает. Я тут описывал кейс когда толкнутая так в последний рабочий день ноября сумма долга (чтобы не платить 25 грн. абонки) в итоге провелась по счету только на второй рабочий день декабря. Поэтому конечно способ не плохой и часто работающий, но далеко не безукоризненный.
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Flamingo
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:55
1. В додатку дивлюся суму до погашення.
2. р2р на Укрсиб
3. з Укрсиба СЕП на Ідею.
Все.
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KVV
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:01
Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.
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Кочевник
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:03
Кочевник написав:
Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.
вот как раз на днях первый свой платеж гасил. Посмотрел на этот мастерпас, крутнул пальцем у виска и пошел толкать из вне. Ошибки избежал)
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Ромасик
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:42
Ромасик написав: Кочевник написав:
Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.
вот как раз на днях первый свой платеж гасил. Посмотрел на этот мастерпас, крутнул пальцем у виска и пошел толкать из вне. Ошибки избежал)
Я уже год через Masterpass гашу и ошибок избежал
Еще тогда заметил, что идет округление и соответственно пополнения всегда сам округлял до гривны в большую сторону. А так конечно система очень странная.
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:55
Я зазвичай гашу або сепом напряму, або з дебетки Ідеї. Але не у всіх є дебетки від Ідеї.
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Кочевник
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