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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1950195119521953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:27

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.

А разве это не одно и то же? Просто пополнение через Masterpass у них идет с округлением до гривны в меньшую сторону.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.

По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:55

  malinin007 написав:
  Кочевник написав:Не дає погаситися з точністю до копійки. Ще й відкидає значення після коми.

По моему опыту на Идею можно толкать р2р (с Моно например). Зачисляется и гасится сразу.

Ну вообще-то не всегда. И опыт других людей это подтверждает. Я тут описывал кейс когда толкнутая так в последний рабочий день ноября сумма долга (чтобы не платить 25 грн. абонки) в итоге провелась по счету только на второй рабочий день декабря. Поэтому конечно способ не плохой и часто работающий, но далеко не безукоризненный.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:55

1. В додатку дивлюся суму до погашення.
2. р2р на Укрсиб
3. з Укрсиба СЕП на Ідею.
Все.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:01

Re: Идея Банк

Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:03

  Кочевник написав:Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.

вот как раз на днях первый свой платеж гасил. Посмотрел на этот мастерпас, крутнул пальцем у виска и пошел толкать из вне. Ошибки избежал)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:42

  Ромасик написав:
  Кочевник написав:Я не питаю, як зробити. Я кажу, що нємножечко по-дєбільному зроблено через Мастерпас. Щоби не повторювали мої помилки.
З власної картки Ідеї нормально відбувається погашення.

вот как раз на днях первый свой платеж гасил. Посмотрел на этот мастерпас, крутнул пальцем у виска и пошел толкать из вне. Ошибки избежал)

Я уже год через Masterpass гашу и ошибок избежал :) Еще тогда заметил, что идет округление и соответственно пополнения всегда сам округлял до гривны в большую сторону. А так конечно система очень странная.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:55

Re: Идея Банк

Я зазвичай гашу або сепом напряму, або з дебетки Ідеї. Але не у всіх є дебетки від Ідеї.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:40

Кочевник
Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:23

Re: Идея Банк

  tarasum написав:Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?


Відкрийте "Вільні кошти", поповнюйте їх в касі безкоштовно, а з них в потрібний момент гасити.
Або СЕПом, п2п з інших банків.
Ой+
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