|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09
Ой+ написав: tarasum написав:
Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?
Відкрийте "Вільні кошти", поповнюйте їх в касі безкоштовно, а з них в потрібний момент гасити.
Або СЕПом, п2п з інших банків.
відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
tarasum написав:Кочевник
Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?
Сеп на фіолет без комісії.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1967
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48545
|6202957
|
|
|95454
|11659155
|
П'ят 18 чер, 2021 08:35
mustbe
|
|351
|300673
|
|