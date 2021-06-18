відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09
відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14
заблочили карту за подозрительную по их мнению транзакцию и ничего не сообщили.. а в магазине меня ожидал сюрприз хорошо есть моня под рукой
карочь надо быть с ними внимательными - банк сырой капец
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