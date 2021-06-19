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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09

  Ой+ написав:
  tarasum написав:Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?


Відкрийте "Вільні кошти", поповнюйте їх в касі безкоштовно, а з них в потрібний момент гасити.
Або СЕПом, п2п з інших банків.

відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47

  tarasum написав:Кочевник
Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?

Сеп на фіолет без комісії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14

заблочили карту за подозрительную по их мнению транзакцию и ничего не сообщили.. а в магазине меня ожидал сюрприз :) хорошо есть моня под рукой :)

карочь надо быть с ними внимательными - банк сырой капец
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:12

А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.
melkh
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