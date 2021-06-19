відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09
відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14
заблочили карту за подозрительную по их мнению транзакцию и ничего не сообщили.. а в магазине меня ожидал сюрприз хорошо есть моня под рукой
карочь надо быть с ними внимательными - банк сырой капец
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:12
А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:31
особенности идеи )), так как без 3DS
что делать хз, может прокачивать маленькими суммами
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:38
melkh
Обычно пока дохожу домой (минут 5-10) возврат уже на карте. Дольше ни разу не было. Я бы подождал будней и потом уже бы что-то делал...
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