Додано: Суб 19 чер, 2021 23:44

Наверное сложно людям понять, что Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.

Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.

Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления покупателя по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек покупателю и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.