відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09
відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14
заблочили карту за подозрительную по их мнению транзакцию и ничего не сообщили.. а в магазине меня ожидал сюрприз хорошо есть моня под рукой
карочь надо быть с ними внимательными - банк сырой капец
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:12
А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:31
особенности идеи )), так как без 3DS
что делать хз, может прокачивать маленькими суммами
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:38
melkh
Обычно пока дохожу домой (минут 5-10) возврат уже на карте. Дольше ни разу не было. Я бы подождал будней и потом уже бы что-то делал...
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:36
Нужно звонить на горячую линию Сильпо и описывать ситуацию, время дату и сумму, они найдут у себя деньги, и переведут их обратно СЕПом вручную.
А вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком...
см. выше.
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:44
Re: Идея Банк
Наверное сложно людям понять, что Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.
Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.
Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления покупателя по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек покупателю и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.
Додано: Нед 20 чер, 2021 06:48
Re: Идея Банк
Да вроде советовали подождать пару дней. Как раз что бы операция полностью завершилась. Смысл раньше суетиться если не понятна суть проблемы?
Додано: Нед 20 чер, 2021 11:57
Очень даже понятна, проблема в том я вышел из магазина без товара и на счету было минус 100$. Этот момент надо зафиксировать. Иначе потом трудно будет доказать магазину что вы вышли без товара. Где свидетели?
Фиксируем этот момент у руководства магазина там же на кассе, показываем ИБ или смс-ки со списанием, звоним на ГЛ Сильпо фиксируем суммы и время.
Все, магазин знает о проблеме.
Тут всего 2 варианта развития событий, или деньги вернуться в течении 15 минут, бывает такое, или они уже не вернуться никогда, как оказалось бывает и такое. Ждать не надо, надо бить в колокола.
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