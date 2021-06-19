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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:09

  Ой+ написав:
  tarasum написав:Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?


Відкрийте "Вільні кошти", поповнюйте їх в касі безкоштовно, а з них в потрібний момент гасити.
Або СЕПом, п2п з інших банків.

відділення далеко+бувають черги, вже краще сеп. Напряму депозит з іншої карти можна поповнити?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47

  tarasum написав:Кочевник
Вхід на дебетку ідеї платний. як тоді заводити гроші?

Сеп на фіолет без комісії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:14

заблочили карту за подозрительную по их мнению транзакцию и ничего не сообщили.. а в магазине меня ожидал сюрприз :) хорошо есть моня под рукой :)

карочь надо быть с ними внимательными - банк сырой капец
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:12

А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:31

  melkh написав:А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.


особенности идеи )), так как без 3DS
что делать хз, может прокачивать маленькими суммами
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:38

melkh
Обычно пока дохожу домой (минут 5-10) возврат уже на карте. Дольше ни разу не было. Я бы подождал будней и потом уже бы что-то делал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:36

  melkh написав:А у меня такое случилось: в этот четверг платил в сильпо через QR code глюк-сумма списалась раз и встала в блок,но не прошла оплата, кассир давайте попробуем еще раз - бац 2-й раз сумма заблокировалась, позвонил на гарячую Идеи, ответили - ждать 30 дней разблокировку, у кого такое было, может позвонить на Сильпо или Восток тормошить, что делать, посоветуйте, спс.

Нужно звонить на горячую линию Сильпо и описывать ситуацию, время дату и сумму, они найдут у себя деньги, и переведут их обратно СЕПом вручную.
  Vorlon написав:melkh
Обычно пока дохожу домой (минут 5-10) возврат уже на карте. Дольше ни разу не было. Я бы подождал будней и потом уже бы что-то делал...

А вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком...
см. выше.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:44

Re: Идея Банк

Наверное сложно людям понять, что Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.
Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.
Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления покупателя по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек покупателю и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:48

Re: Идея Банк

Maksi2 написав: Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.
Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления покупателя по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек покупателю и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.


Да вроде советовали подождать пару дней. Как раз что бы операция полностью завершилась. Смысл раньше суетиться если не понятна суть проблемы?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:57

  Aps написав:Да вроде советовали подождать пару дней. Как раз что бы операция полностью завершилась. Смысл раньше суетиться если не понятна суть проблемы?

Очень даже понятна, проблема в том я вышел из магазина без товара и на счету было минус 100$. Этот момент надо зафиксировать. Иначе потом трудно будет доказать магазину что вы вышли без товара. Где свидетели? :D
Фиксируем этот момент у руководства магазина там же на кассе, показываем ИБ или смс-ки со списанием, звоним на ГЛ Сильпо фиксируем суммы и время.
Все, магазин знает о проблеме.
Тут всего 2 варианта развития событий, или деньги вернуться в течении 15 минут, бывает такое, или они уже не вернуться никогда, как оказалось бывает и такое. Ждать не надо, надо бить в колокола. :mrgreen:
Maksi2
 
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