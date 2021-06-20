За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:45
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