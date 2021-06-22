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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1952195319541955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22

За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:45

  ВIВ написав:За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)

И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22

Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
melkh
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