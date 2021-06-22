За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:45
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22
Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
|