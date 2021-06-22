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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
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ВIВ
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:45
ВIВ написав:
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22
Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:35
melkh написав:
на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що
взять у Идеи ДВА кода(6 цифр) подтверждения операций и заставить в Сильпе их сравнить. Показать ОДИН чек на оплату товара и заставить Сильпо выдать чек по 2й операции.
Наблюдать
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:38
melkh написав:Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
Чарджбек оформляйте, мне в подобной ситуации вернули в течение 8 дней после покупки (3 дня подождал и 5 дней после подачи заявления). Правда, дело было в Альфе, но схема идентичная, думаю.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:41
melkh написав:
Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому
Відповідь дана тут, в цій темі, два дні тому, 19 червня, треба всього лиш прочитати її.
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