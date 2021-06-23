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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1953195419551956>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22

За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:45

  ВIВ написав:За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)

И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22

Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:35

Re: Идея Банк

  melkh написав:на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що

взять у Идеи ДВА кода(6 цифр) подтверждения операций и заставить в Сильпе их сравнить. Показать ОДИН чек на оплату товара и заставить Сильпо выдать чек по 2й операции.
Наблюдать :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:38

Re: Идея Банк

melkh написав:Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому про списання подвійної суми з прив'язаної картки Ідеї в додатку Власного рахунку, так ось: на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що, що робити далі, написав в НБУ, дзвонив Сільпо, завтра йду писати в Ідею про сумнівні транзакції і повернення коштів і що? Щось дасть воно чи ні? Які думки і що ще можна зробити? Суми не маленькі((
Чарджбек оформляйте, мне в подобной ситуации вернули в течение 8 дней после покупки (3 дня подождал и 5 дней после подачи заявления). Правда, дело было в Альфе, но схема идентичная, думаю.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:41

  melkh написав:Хлопці, підкажіть, де далі шукати кінці, ви пам'ятаєте ситуацію, яку я описував декілька днів тому

Відповідь дана тут, в цій темі, два дні тому, 19 червня, треба всього лиш прочитати її.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:04

Re: Идея Банк

  melkh написав:написав в НБУ

НБУ має примусити Сільпо повернути кошти? Ще є поліція, прокуратура, СБУ, міністерство оборони, президент, ПАРЄ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:20

  klug написав:
  melkh написав:написав в НБУ

НБУ має примусити Сільпо повернути кошти? Ще є поліція, прокуратура, СБУ, міністерство оборони, президент, ПАРЄ.

вони змусять Восток повернути 2 операції, які пішли на користь Сільпо, не пояснічайте, так спека на вулиці, а ви ще пояснічаєте))а нам бы поговорить, ну ну.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:29

  melkh написав:
  klug написав:
  melkh написав:написав в НБУ

НБУ має примусити Сільпо повернути кошти? Ще є поліція, прокуратура, СБУ, міністерство оборони, президент, ПАРЄ.

вони змусять Восток повернути 2 операції, які пішли на користь Сільпо, не пояснічайте, так спека на вулиці, а ви ще пояснічаєте))а нам бы поговорить, ну ну.

А при чём тут Восток? В Сильпо эквайринг от Привата.
Кстати не знаю как у Привата, но Альфа и Таскомбанк делают реверсал. Т.е. сначала списывают средства, потом возвращают. Так что, то что деньги списаны ещё не значит, что вам их не вернут.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:15

  Фантом написав:А при чём тут Восток? В Сильпо эквайринг от Привата.

Може бути і так, і так - залежить від того, чи є у місті Восток. Але справа не у тому, а у адекватності підходу: банка не знає, отримав клієнт товар чи ні і на власний розсуд не розпоряджається клієнтськими грошима, навіть за вказівкою НБУ. У світі є інші механізми оскарження трансакцій: від офіційного звернення до мерчанта, до оскарження через МПС. Скаржитися одразу в усі інстанції без розуміння, хто за що відповідає вважаю контрпродуктивним - досить і одного скаліченого, що скаржиться в НБУ на туалети у відділеннях.
klug
 
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