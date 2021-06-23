RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1953195419551956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:55

  Фантом написав:
  klug написав:НБУ має примусити Сільпо повернути кошти? Ще є поліція, прокуратура, СБУ, міністерство оборони, президент, ПАРЄ.

вони змусять Восток повернути 2 операції, які пішли на користь Сільпо, не пояснічайте, так спека на вулиці, а ви ще пояснічаєте))а нам бы поговорить, ну ну.

А при чём тут Восток? В Сильпо эквайринг от Привата.
Кстати не знаю как у Привата, но Альфа и Таскомбанк делают реверсал. Т.е. сначала списывают средства, потом возвращают. Так что, то что деньги списаны ещё не значит, что вам их не вернут.[/quote]

Якщо сплачувати додатком, то банк-отримувач Восток, це у м.Хмельницькому, але, думаю, що система одна й таж по всій Україні.Приват-це, якщо через термінал, не плутайте грішне з праведним.P.S.І ставимо вже жирну. на цьому, поскаржився і годі, тепер чекаю повернення, а не пересусолюємо одне і теж.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1953195419551956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, pfauter, Sinica, valya, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4864, 4865, 4866
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48652 6222024
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 19:27
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9559, 9560, 9561
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95607 11683087
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 19:13
ol_zy
Юнекс Банк 1 ... 281, 282, 283
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2824 152761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 10:43
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3271)
23.06.2021 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.