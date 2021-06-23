А при чём тут Восток? В Сильпо эквайринг от Привата.
Кстати не знаю как у Привата, но Альфа и Таскомбанк делают реверсал. Т.е. сначала списывают средства, потом возвращают. Так что, то что деньги списаны ещё не значит, что вам их не вернут.[/quote]
Якщо сплачувати додатком, то банк-отримувач Восток, це у м.Хмельницькому, але, думаю, що система одна й таж по всій Україні.Приват-це, якщо через термінал, не плутайте грішне з праведним.P.S.І ставимо вже жирну. на цьому, поскаржився і годі, тепер чекаю повернення, а не пересусолюємо одне і теж.