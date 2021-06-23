Додано: Сер 23 чер, 2021 22:02

Яша написав: Подскажите по Окарте 1) на какие операции нет кешбека? 2) кешбек начисляется по дате операции или дате проводки? Подскажите по Окарте 1) на какие операции нет кешбека? 2) кешбек начисляется по дате операции или дате проводки?

Прочитал на Ред форуме "Это было заранее известно. КБ здесь идет по операции, а не проводке. Но после своих расчетов я обнаружил одну интересную особенность. За август получил странную сумму, которая никак не получалась из сумм трат. После проверки разных подозрений остановился на том, что несмотря на то, что КБ идет по операции, определение того, будет ли это КБ за свои или на кредитные, осуществляется на момент проводки. При такой схеме мои расчеты совпали с начислением точностью 2 коп, которые можно списать на ошибки округления. А получилось так, что операции от 29-31 августа были проведены после пополнения от 31 августа, в итоге часть операций прошла с КБ 2% как за свои вместо 5% за кредитные."Как понять,что операция проведена?где посмотреть?