klug написав:НБУ має примусити Сільпо повернути кошти? Ще є поліція, прокуратура, СБУ, міністерство оборони, президент, ПАРЄ.
вони змусять Восток повернути 2 операції, які пішли на користь Сільпо, не пояснічайте, так спека на вулиці, а ви ще пояснічаєте))а нам бы поговорить, ну ну.
А при чём тут Восток? В Сильпо эквайринг от Привата. Кстати не знаю как у Привата, но Альфа и Таскомбанк делают реверсал. Т.е. сначала списывают средства, потом возвращают. Так что, то что деньги списаны ещё не значит, что вам их не вернут.[/quote]
Якщо сплачувати додатком, то банк-отримувач Восток, це у м.Хмельницькому, але, думаю, що система одна й таж по всій Україні.Приват-це, якщо через термінал, не плутайте грішне з праведним.P.S.І ставимо вже жирну. на цьому, поскаржився і годі, тепер чекаю повернення, а не пересусолюємо одне і теж.
melkh написав:на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що
взять у Идеи ДВА кода(6 цифр) подтверждения операций и заставить в Сильпе их сравнить. Показать ОДИН чек на оплату товара и заставить Сильпо выдать чек по 2й операции. Наблюдать
В Сильпе сразу говорят, что чека нет в базе. Распечатать не могут, выписать от руки отказываются. Деньги потеряны, скорее всего. Для черджбека у покупателя никаких доказательств, что оплаченная покупка не выдана.
wig написав:В Сильпе сразу говорят, что чека нет в базе.
так их же фискалы сразу привлекут Или хай рисуют 2й чек, или вертают гроши
Да кто их привлечет. Если вы ушли из магазина без покупки, или без чека о неуспешной операции, ничего не докажете. И, шансы вернуть деньги, практически, нулевые. Особенно, после такого массового сбоя, как был в четверг. Там миллионы перемешались наверно, найди теперь концы.
Яша написав:Подскажите по Окарте 1) на какие операции нет кешбека? 2) кешбек начисляется по дате операции или дате проводки?
Прочитал на Ред форуме "Это было заранее известно. КБ здесь идет по операции, а не проводке. Но после своих расчетов я обнаружил одну интересную особенность. За август получил странную сумму, которая никак не получалась из сумм трат. После проверки разных подозрений остановился на том, что несмотря на то, что КБ идет по операции, определение того, будет ли это КБ за свои или на кредитные, осуществляется на момент проводки. При такой схеме мои расчеты совпали с начислением точностью 2 коп, которые можно списать на ошибки округления. А получилось так, что операции от 29-31 августа были проведены после пополнения от 31 августа, в итоге часть операций прошла с КБ 2% как за свои вместо 5% за кредитные." Как понять,что операция проведена?где посмотреть?
Яша написав:Как понять,что операция проведена?где посмотреть?
В Выписке, которая отображается онлайн в самом старом ИБ (поляцком). Ну или выпрашивайте выписку на мыло в любимом отд-и В принципе, стоит принять во внимание, шо траты проводятся на +1..+2 рабочий дн, СЭП-пополняха заходит текущим оперднем, р2р проводится обычно +1 раб дн, хотя и отображается сразу и даже сразу гасит задолженность. Т.е. вполне возможно, шо трата еще не провелась, а пополняшка уже провелась, вот трата завтра и проведется за свои.