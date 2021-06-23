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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:52
Вкладчик1234 написав:
А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет
Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.
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Maksi2
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