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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:52
Вкладчик1234 написав:
А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет
Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 08:53
Вкладчик1234 написав: wig написав: melkh написав:
на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що
Amethyst написав:
взять у Идеи ДВА кода(6 цифр) подтверждения операций и заставить в Сильпе их сравнить. Показать ОДИН чек на оплату товара и заставить Сильпо выдать чек по 2й операции.
Наблюдать
В Сильпе сразу говорят, что чека нет в базе. Распечатать не могут, выписать от руки отказываются. Деньги потеряны, скорее всего.
Для черджбека у покупателя никаких доказательств, что оплаченная покупка не выдана.
А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет
По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:21
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:25
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У всіх працює Обанк?
Не працює, каже що інету в мене немає)
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Сер 23 чер, 2021 10:43
cohan
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