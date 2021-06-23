RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1954195519561957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:52

  Вкладчик1234 написав:А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет

Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.
Maksi2
 
Повідомлень: 973
З нами з: 18.06.19
Подякував: 216 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:53

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:
  melkh написав:на ГЛ Ідеї сказали, що дві суми провелися, як успішні і що
  Amethyst написав:взять у Идеи ДВА кода(6 цифр) подтверждения операций и заставить в Сильпе их сравнить. Показать ОДИН чек на оплату товара и заставить Сильпо выдать чек по 2й операции.
Наблюдать :)

В Сильпе сразу говорят, что чека нет в базе. Распечатать не могут, выписать от руки отказываются. Деньги потеряны, скорее всего.
Для черджбека у покупателя никаких доказательств, что оплаченная покупка не выдана.

А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет

По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6885
З нами з: 20.01.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:21

Re: Идея Банк

У всіх працює Обанк?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 828
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:25

  Успіх написав:У всіх працює Обанк?

Не працює, каже що інету в мене немає)
KVV
 
Повідомлень: 828
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:27

  KVV написав:
  Успіх написав:У всіх працює Обанк?

Не працює, каже що інету в мене немає)

А в мене просто думає, думає, думає.... :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 828
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1954195519561957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, Google Adsense [Bot], KVV, liliya_logical, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9560, 9561, 9562
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95615 11684955
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 09:26
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4864, 4865, 4866
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48655 6223379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 06:33
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 281, 282, 283
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2824 152900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 10:43
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95616)
24.06.2021 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.