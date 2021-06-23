Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29

ol_zy написав: По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью. По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью.

А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д.А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?