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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:38
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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29
А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д.
А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
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