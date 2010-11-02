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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:38
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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29
А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д.
А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:20
Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали.
Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:49
Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.
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