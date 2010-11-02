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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:38

  Flamingo написав:
  Gost2013 написав:
  Успіх написав:[quНе работает и чат в телеграмме тоже

В мене вже відкрило, але поповнити вільні кошти не можу, так як не приходить смс з кодом :roll:

И Вэб версия не работает

---_

Старый ИБ https://ideaonline.ua - работает норм[/quote]

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Як завжди :D ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29

  ol_zy написав:По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью.

А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д.
А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:20

  Maksi2 написав:
  Вкладчик1234 написав:А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет

Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.

Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали.
Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:49

  wig написав:
  Maksi2 написав:
  Вкладчик1234 написав:А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"?
Строчка в выписке есть - товара нет

Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.

Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали.
Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.

Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:06

  M-Audio написав:А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?

при chargeback банк выступает посредником между вами и МПС. По этому банк особо ни на что не влияет. Не забывайте, что для начала chargeback нужно внести залог.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:07

  wig написав:Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.

ваше одно предложение вроде из реальной жизни, а второе фантазия. А какая связь?
Ромасик
 
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