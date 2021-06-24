ol_zy написав:По чарджбеку это уже магазин должен доказать, что вот есть чек по этой оплате и товар по нему был выдан, ну и доказать, что выдан именно вам, а не мошеннику - либо введенный пин, либо чек с вашей подписью.
А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д. А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
Вкладчик1234 написав:А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"? Строчка в выписке есть - товара нет
Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.
Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали. Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
Вкладчик1234 написав:А как доказать, что "товар не был выдан/услуга не оказана"? Строчка в выписке есть - товара нет
Позвать старшего касира и администартора на кассу, а так же сообщить об инциденте на горячую линию Сильпо.
Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали. Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.
wig написав:Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
ваше одно предложение вроде из реальной жизни, а второе фантазия. А какая связь?
Вывод таковой: был сегодня в Сильпо, бухгалтер посмотрела по проводках, у них только одна сумма прошла и дальше глухой угол, в Идеи провелись задвоенные суммы, в Сильпо их и близко нет, где-то посредине мои деньги((
Update Позвонила сама главбух моего Сельпо и сказала, что нашли вашу сумму и вам назад вернется сумма по СЕПу через банк Восток, напомню, платил приложением (для кешбека,конечно))) кто-то из этой ветки писал, умный, что вернет Приват, нет,я так понял по всей стране пос-терминальную сеть обслуживает #зеленелайно, а вот додатком - Восток, всем хорошего солнечного дня))
M-Audio написав:А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
при chargeback банк выступает посредником между вами и МПС. По этому банк особо ни на что не влияет. Не забывайте, что для начала chargeback нужно внести залог.
Мне кажется, это не совсем так. Думаю, что банк может выступать и как уполномоченный агент платежной системы при разрешении спора. В свое время Приватбанк разрулил мой запрос совершенно самостоятельно, и никаких залогов не просил. Это было до национализации.