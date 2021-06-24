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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:38
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Старый ИБ
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Як завжди ...повертаємось від коханки до своєї доброї/провіреної дружини їсти борщ і не тільки...
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:29
А есть ли где-то рейтинг адекватности банков по процедурам возврата? Ну чтобы было понятно, что у этого банка нормально, другой банк - водит муру и требует несуществующие документы, третий - вообще морозится и не отвечает на такие запросы, и т.д.
А то мне повадились "почти такие же" запчасти присылать, но в одном случае была пром-оплата, я отказался от получения на почте, и деньги вернулись, а во втором сейчас бодаюсь с продавцом на e-bay, надеюсь, там площадка вмешается и вернет, потому что сам продавец, видимо, не хочет. А есть ещё варианты покупки без посредников, и там только chargeback может спасти, только вот вопрос, картой какого банка лучше платить, имея ввиду такую вероятность?
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:20
Это все можно и нужно, но главное - что бы вы не ушли из магазина без товара или без доказательств, что вам его не выдали.
Мне, когда глюкануло, кассирка с милой улыбкой говорила что это сбой, деньги вернуться через полчаса, заплатите еще раз. А на следующий день и той кассирши не будет, и все они там забудут о вчерашнем инциденте.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:49
Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:06
при chargeback банк выступает посредником между вами и МПС. По этому банк особо ни на что не влияет. Не забывайте, что для начала chargeback нужно внести залог.
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:07
ваше одно предложение вроде из реальной жизни, а второе фантазия. А какая связь?
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38
Вывод таковой: был сегодня в Сильпо, бухгалтер посмотрела по проводках, у них только одна сумма прошла и дальше глухой угол, в Идеи провелись задвоенные суммы, в Сильпо их и близко нет, где-то посредине мои деньги((
Update Позвонила сама главбух моего Сельпо и сказала, что нашли вашу сумму и вам назад вернется сумма по СЕПу через банк Восток, напомню, платил приложением (для кешбека,конечно))) кто-то из этой ветки писал, умный, что вернет Приват, нет,я так понял по всей стране пос-терминальную сеть обслуживает #зеленелайно, а вот додатком - Восток, всем хорошего солнечного дня))
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:19
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:36
Мне кажется, это не совсем так. Думаю, что банк может выступать и как уполномоченный агент платежной системы при разрешении спора. В свое время Приватбанк разрулил мой запрос совершенно самостоятельно, и никаких залогов не просил. Это было до национализации.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:55
Подскажите, где можно заплатить за Viasat (спутниковое ТВ) картой Идеи или О.картой, чтобы был кэшбэк?
Раньше платил New Cardом через Некст, с июня "временно закончился кэшбэк", надо искать другие варианты
Пока заплатил тасиной Викой через Некст, но хочется 5 грязными, а не 2 чистыми...
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