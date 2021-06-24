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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:51
Искатель спросите мсс код у поддержки сиба, может оплата через некст проканает и для идеи
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omb
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:53
не Izi, а Easу, за 3%.
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guntherhouse777
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