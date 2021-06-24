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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1956195719581959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:51

Искатель спросите мсс код у поддержки сиба, может оплата через некст проканает и для идеи
omb
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 08.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:53

не Izi, а Easу, за 3%.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 1956195719581959
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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