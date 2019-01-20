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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1956195719581959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:51

Искатель спросите мсс код у поддержки сиба, может оплата через некст проканает и для идеи
omb
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 08.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:53

не Izi, а Easу, за 3%.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23

  wig написав:
  Maksi2 написав:Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.

Тут дело не в порядочности, а в небывалых масштабах сбоя. Концов не найти, и из своего кармана никто возмещать не хочет.
Деньги ведь не вернулись, правда? А уже - неделя прошла.

Мне магазин предоставил все бумажки по запросу. :wink:
Для чарджбека еще рано дергаться, я подожду возврат еще неделю.
Кто первый получит - отпишитесь тут.
Maksi2
 
Повідомлень: 975
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Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:33

Искатель в т2ю є Віасат.
KVV
 
Повідомлень: 829
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:50

Окарта

Добрый день.

По Окарте надо 25 гривен накопить иначе сгорают?
Ее надо выводить в конце месяца в плюс?
slktym007
 
Повідомлень: 43
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:14

Да сгорают (был уверен, что нет - но после обсуждения перечитал тарифы - вижу что до 25 грн. кэшбек не выплачивается - сорри если ввел кого в заблуждение)
Нет
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 25 чер, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:32

Просто хочу застерегти від аферистів

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:20

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Бджоли проти меду? Спочатку на усіх гілках заманював, а тепер будеш на усіх гілках застерігати?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:31

  slktym007 написав:Добрый день.

По Окарте надо 25 гривен накопить иначе сгорают?
Ее надо выводить в конце месяца в плюс?

у меня посгорало меньше 25
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:29

Ромасик на сайте есть кешбекфайл .pdf,там это четко написано.сгорают.
Яша
 
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