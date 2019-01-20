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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:51
Искатель спросите мсс код у поддержки сиба, может оплата через некст проканает и для идеи
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omb
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:53
не Izi, а Easу, за 3%.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23
wig написав: Maksi2 написав:
Ну может донецкое Сильпо так и работает, а мое порядочное и не кидает.
Тут дело не в порядочности, а в небывалых масштабах сбоя. Концов не найти, и из своего кармана никто возмещать не хочет.
Деньги ведь не вернулись, правда? А уже - неделя прошла.
Мне магазин предоставил все бумажки по запросу.
Для чарджбека еще рано дергаться, я подожду возврат еще неделю.
Кто первый получит - отпишитесь тут.
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Maksi2
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:33
Искатель в т2ю є Віасат.
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KVV
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:50
Добрый день.
По Окарте надо 25 гривен накопить иначе сгорают?
Ее надо выводить в конце месяца в плюс?
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slktym007
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:14
Да сгорают (был уверен, что нет - но после обсуждения перечитал тарифы - вижу что до 25 грн. кэшбек не выплачивается - сорри если ввел кого в заблуждение)
Нет
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 25 чер, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:32
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:20
Успіх
Бджоли проти меду? Спочатку на усіх гілках заманював, а тепер будеш на усіх гілках застерігати?
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klug
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:31
slktym007 написав:
Добрый день.
По Окарте надо 25 гривен накопить иначе сгорают?
Ее надо выводить в конце месяца в плюс?
у меня посгорало меньше 25
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:29
Ромасик на сайте есть кешбекфайл .pdf,там это четко написано.сгорают.
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Яша
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