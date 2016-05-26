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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1957195819591960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 01:39

  wig написав:Тут дело не в порядочности, а в небывалых масштабах сбоя. Концов не найти, и из своего кармана никто возмещать не хочет.
Деньги ведь не вернулись, правда? А уже - неделя прошла.

Вобщето вернулись, на 8-й день.
  melkh написав:Позвонила сама главбух моего Сельпо и сказала, что нашли вашу сумму и вам назад вернется сумма по СЕПу через банк Восток

Пришло уже.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:05

  Maksi2 написав:Вобщето вернулись, на 8-й день.

Да, есть.
Но, вовсе не "через пол-часа", как обещали в магазине, и не на третий банковский день, как задвигали на горячей линии "Сильпо".
wig
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  #<1 ... 1957195819591960
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