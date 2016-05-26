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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 01:39
wig написав:
Тут дело не в порядочности, а в небывалых масштабах сбоя. Концов не найти, и из своего кармана никто возмещать не хочет.
Деньги ведь не вернулись, правда? А уже - неделя прошла.
Вобщето вернулись, на 8-й день.
melkh написав:
Позвонила сама главбух моего Сельпо и сказала, что нашли вашу сумму и вам назад вернется сумма по СЕПу через банк Восток
Пришло уже.
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Maksi2
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Додано: Нед 27 чер, 2021 20:05
Maksi2 написав:
Вобщето вернулись, на 8-й день.
Да, есть.
Но, вовсе не "через пол-часа", как обещали в магазине, и не на третий банковский день, как задвигали на горячей линии "Сильпо".
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wig
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