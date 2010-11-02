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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:54
Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?
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consul
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28
consul написав:
Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?
Декабрь 2020 - кешбек был за Тикетс.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 22:12
ramzes4 написав: ВIВ написав:
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами
это как - покататься на Убере/Болте платно получается?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:20
толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27
Hack-Stock написав:
толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
Конец месяца. Да еще и полугодия. У многих банков лимиты уже выбраны. Того может и не пускает. Вон скунс тоже ни себе ни людям ;(
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Flamingo
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