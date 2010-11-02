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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1957195819591960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:54

Re: Идея Банк

Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?
consul
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28

  consul написав:Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?

Декабрь 2020 - кешбек был за Тикетс.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:12

  ramzes4 написав:
  ВIВ написав:За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)

И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами :)


это как - покататься на Убере/Болте платно получается?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:20

толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27

  Hack-Stock написав:толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?

Конец месяца. Да еще и полугодия. У многих банков лимиты уже выбраны. Того может и не пускает. Вон скунс тоже ни себе ни людям ;(
Flamingo
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