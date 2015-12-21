|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:54
Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?
-
consul
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 11.03.13
- Подякував: 2123 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28
consul написав:
Кто-то может проверял на практике - кэшбек на tickets . ua по cardblanche online платится? Или это пройдёт как транспорт и попадёт в исключения?
Декабрь 2020 - кешбек был за Тикетс.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2833
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:12
ramzes4 написав: ВIВ написав:
За границей юзать КартБланш нет смысла?
( 1% комиссия за конвертацию и курс банка)
И этот 1% не входит в льготный период, на него сразу проценты капают.
Думайте сами, решайте сами
это как - покататься на Убере/Болте платно получается?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2094
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:20
толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27
Hack-Stock написав:
толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
Конец месяца. Да еще и полугодия. У многих банков лимиты уже выбраны. Того может и не пускает. Вон скунс тоже ни себе ни людям ;(
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6495
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:56
Hack-Stock написав:
толкаю п2п с мони на КБО, деньги возвращаются, от идеи приходит смс технична проблема, кто-то сталкивался?
На горячке сказали, что они в курсе, что у них "технічна проблема".
-
denmayer
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 17.10.14
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:30
Когда ждать зарплату?
П. С. Отбой, пришла
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:06
omb написав:
Когда ждать зарплату?
П. С. Отбой, пришла
Они присылают сразу без налога? 161 грн - это чистые от максимальных 200 грн для начинающих?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:13
Hotab написав:
Они присылают сразу без налога? 161 грн - это чистые от максимальных 200 грн для начинающих?
Так!
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|95758
|11745556
|
|
|434
|101831
|
|
|2826
|156487
|
|