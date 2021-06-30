|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:51
cohan написав: Пансер написав: Hotab написав:
Они присылают сразу без налога? 161 грн - это чистые от максимальных 200 грн для начинающих?
Так!
а как их снять без комиса? p2p выход вроде платный
А зачем их снимать? Они ушли на гашение кредитного минуса.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4036
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48817
|6263385
|
|
|95764
|11747543
|
Чет 01 лип, 2021 14:58
lel
|
|2828
|156702
|