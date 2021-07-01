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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:51
cohan написав: Пансер написав: Hotab написав:
Они присылают сразу без налога? 161 грн - это чистые от максимальных 200 грн для начинающих?
Так!
а как их снять без комиса? p2p выход вроде платный
А зачем их снимать? Они ушли на гашение кредитного минуса.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:50
Hotab написав:
А зачем их снимать? Они ушли на гашение кредитного минуса.
а.. да я погасил его раньше, побоялся страховки
теперь онлайн будет не со всех.. ну, отдадим 8 грн что поделать
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:42
cohan Можна поповнити вільні кошти чи на іншу картку з 1% комісією, що буде менше ніж втрата частини 3% кешбеку .
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