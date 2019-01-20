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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1958195919601961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:51

  cohan написав:
  Пансер написав:
  Hotab написав:Они присылают сразу без налога? 161 грн - это чистые от максимальных 200 грн для начинающих?

Так!

а как их снять без комиса? p2p выход вроде платный

А зачем их снимать? Они ушли на гашение кредитного минуса.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:50

  Hotab написав:А зачем их снимать? Они ушли на гашение кредитного минуса.


а.. да я погасил его раньше, побоялся страховки
теперь онлайн будет не со всех.. ну, отдадим 8 грн что поделать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:42

cohan Можна поповнити вільні кошти чи на іншу картку з 1% комісією, що буде менше ніж втрата частини 3% кешбеку .
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:56

Re: Идея Банк

Обратил внимание,что до проводки по счету окарты покупка в Сильпо идёт как silpo qr,а после кириллицей просто "Сильпо
Яша
 
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