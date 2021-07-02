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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:44

  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online.
Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал.
Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте.
Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.
Savage Mind
 
Повідомлень: 55
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 1959196019611962
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