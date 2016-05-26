1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online.
Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал.
Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте.
Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.