1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online. Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал. Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте. Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.
1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online. Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал. Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте. Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.
В мене смс приходять, але теж лише третій чи четвертий оператор припустив таку причину
1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
Кадата подобное подключение решалось пополнением мабилы на 1 грн через Портмоне Там сразу активировался 3д-сек. Попробуйте, щас похоже от 10грн
Платити з комісом??? Ні це не наш метод ! 🙂 Почекаю ще пару днів. Ну а потім як як шанс останньої надії використаю Ваш метод )))
1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
Просто ждите 3-4 дня. Оно "из коробки" как правило не работает. Подключается само, когда карта промаринуется в системе