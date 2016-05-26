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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:44

  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online.
Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал.
Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте.
Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:02

Где на сайте идеи посмотреть описание за что начисляется, а за что - нет, кешбек по о.кард? И какая максимальная сумма (чистыми, на руки) в мес.?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 01:51

dim.ua
Условия возвращения средств по торговым операциям (Кэшбэк) в АО «Идея Банк» с.4
402,50
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 06:50

  Savage Mind написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

Мож не сильно в тему, но была абсолютно один в один ситуация год назад с CB Online.
Долбал КЦ несколько дней в итоге меня таки отправили на отделение где её получал.
Оказывается менеджер что выдавала, не привязала (забыла?) № телефона к карте.
Поэтому смс не приходили и 3д секьюр не работал.

В мене смс приходять, але теж лише третій чи четвертий оператор припустив таку причину
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 06:54

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

Кадата подобное подключение решалось пополнением мабилы на 1 грн через Портмоне
Там сразу активировался 3д-сек.
Попробуйте, щас похоже от 10грн :)

Платити з комісом??? Ні це не наш метод ! 🙂 Почекаю ще пару днів. Ну а потім як як шанс останньої надії використаю Ваш метод )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 06:55

  Вкладчик1234 написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

Просто ждите 3-4 дня.
Оно "из коробки" как правило не работает. Подключается само, когда карта промаринуется в системе

Дякую, вибору особливого нема - буду чекати
1finanсier
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